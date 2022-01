Dez pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um autocarro e um carro na Côte d'Eich, na Cidade do Luxemburgo.

Côte d'Eich

Dez feridos em acidente com autocarro na capital

Esta quarta-feira de manhã, por volta das 8h20, um autocarro colidiu com um carro no cruzamento da Côte d'Eich com a Rue Willy Goergen e despistou-se contra a parede de uma casa. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

De acordo com a corporação de bombeiros grã-ducal (CGDIS) 10 pessoas ficaram feridas. Uma viatura médica de emergência médica (SAMU) e quatro ambulâncias da capital foram mobilizadas. Os bombeiros trataram da remoção dos veículos.

Um ferido em Hellingen

O relatório dos bombeiros dá ainda conta de um acidente esta manhã, às 9h, entre um carro e uma carrinha em Garerbierg, Hellingen. Uma pessoa ficou ferida e teve de ser transportada para o hospital. Os bombeiros de Aspelt e Frisingen foram mobilizados.

Um incêndio num veículo por volta das 6h30 na Rue Victor Muller-Fromes, em Diekirch, resultou em elevados danos materiais. No local estiveram os bombeiros de Diekirch e Ingeldorf.

