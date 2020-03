Um número"que é provável que aumente", diz Laurence Bouquet, psicólogo da Cruz Vermelha.

Dez agressores expulsos em casos de violência doméstica numa semana

Depois de uma semana de confinamento, a polícia interveio cerca de dez vezes em casos de violência doméstica para expulsar agressores no Luxemburgo. Um número"que é provável que aumente", diz Laurence Bouquet, psicólogo da Cruz Vermelha. "Atualmente os nossos números permanecem estáveis, mas estamos conscientes de que isso pode mudar, se a contenção continuar por um longo período. O confinamento não deixa muitas possibilidades de fuga", acrescenta em declarações à RTL.

Com a contenção e o stress, o risco de conflito e violência doméstica aumenta. O serviço da Cruz Vermelha e o Serviço de Assistência à Violência Doméstica de Mulheres em Situação de Risco estão na linha da frente.

Ir às compras ou ao trabalho é muitas vezes um "espaço para respirar" na vida diária das mulheres vítimas de violência. Ver o parceiro sair de casa para ir trabalhar também. Neste tempo de confinamento, tudo se torna mais complicado. Durante este período, o Serviço de Assistência à Violência Doméstica de Mulheres em Situação de Risco continua a realizar as suas missões de ajuda às vítimas de violência doméstica neste momento de crise. "Tentamos seguir as recomendações do confinamento, mas estamos disponíveis para as vítimas. Os nossos abrigos permanecem abertos", diz Andrée Birnbaum, diretora geral da Women in Distress.

