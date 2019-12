Em Viena foram detidos dois suspeitos que planeavam libertar o chefe da prisão e iniciar uma vaga de terrorismo pela Áustria, França, Alemanha e Grão-Ducado, segundo o Der Standard.

Detidos na Áustria planeavam ataque terrorista no Luxemburgo

Em Viena foram detidos dois suspeitos que planeavam libertar o chefe da prisão e iniciar uma vaga de terrorismo pela Áustria, França, Alemanha e Grão-Ducado, segundo o Der Standard.

A polícia austríaca anunciou hoje a detenção de dois indivíduos de origem chechena, em Viena, suspeitos de planearem uma vaga de ataques terroristas nos mercados de Natal de Viena e Salzburgo, na Áustria, e depois na Alemanha, em França e no Luxemburgo.



A notícia foi avançada perto das 19h pelo jornal austríaco Der Standard contando que os suspeitos, que aderiram ao estado islâmico, iriam primeiro libertar o seu chefe da prisão, outro checheno que já foi condenado outras duas vezes por pertencer a organizações terroristas.

Este cabecilha do grupo, de 24 anos, de uma minoria chechena na Geórgia, estaria a organizar os ataques a partir da prisão de Hirtenberg. Depois de fugir ele e os outros dois iriam começar a realizar o plano, primeiro com um atentado bombista no centro de Viena, no mercado de Natal, na Stephansplatz, entre o Natal e o Ano Novo, escreve o Der Standard de acordo com investigações a que teve acesso e que oficialmente não foram confirmadas.

Os três indivíduos combinavam tudo através de telemóveis, mesmo com o prisioneiro que tinha acesso a estes aparelhos na prisão.

Denúncia anónima à polícia

Os dois chechenos que estavam em liberdade foram detidos porque houve uma denuncia anónima para a polícia sobre estas intenções terroristas, e denunciando até o nome do chefe do grupo prisioneiro, conta o Der Standard. Este foi transferido para uma prisão de alta segurança.

Perante estas informações anónimas, a polícia investigou e chegou aos outros dois chechenos, com idades entre os 25 e os 31 anos, detendo-os, na passada semana. Os suspeitos foram ouvidos pelo Tribunal Regional de Wiener Neustadt, informa a polícia austríaca. A polícia encontrou um passaporte de nacionalidade romena falso em nome do jovem de 24 anos que está detido, entre os pertences do outro checheno de 25 anos.

Um passaporte romeno falsificado em nome do preso de 24 anos foi apreendido ao suspeito de 25 anos.

Os advogados dos suspeitos agora detidos negam todas as acusações, assegurando que os seus clientes tinham de facto comunicado com o detido “mas não planearam nenhum ato ilegal”, vincaram citados pelo Der Standard.

Preso foi condenado duas vezes

Quanto ao chefe detido já tentou por duas vezes chegar à Síria para se juntar ao Estado Islâmico: uma primeira em outubro de 2015, tendo sido considerado culpado pelo Tribunal Regional de Viena após ser apanhado num controlo policial na Turquia, vinca o jornal austríaco. Foi detido e repatriado para Áustria. O tribunal condenou-o a dois anos de prisão. Contudo, ao fim de 14 meses foi libertado. E pouco tempo depois voltou a tentar chegar à Síria. Desta vez foi detido no aeroporto Schwechat, tendo-lhe sido retirado o passaporte.

Em outubro de 2017, o checheno foi novamente condenado a dois anos de prisão efetiva pelo Tribunal Regional de Korneuburg, por pertencer a uma organização terrorista.

De acordo com o Der Standard a polícia e o ministério do Interior não dão explicações porque o caso ainda está a ser investigado.

