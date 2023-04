Polícia conseguiu deter o suspeito em Mersch.

Mersch

Detido suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira

Filipa MATIAS PEREIRA Polícia conseguiu deter o suspeito em Mersch.

A polícia grã-ducal deteve, esta segunda-feira, um homem que é suspeito de agredir fisicamente a ex-companheira e de a ameaçar de morte.

A alegada vítima, que "apresentava ferimentos visíveis", pediu socorro às autoridades, alegando "que o ex-companheiro a tinha agredido fisicamente na noite anterior", indica a autoridade em comunicado.

De acordo com a força de segurança, a mulher conseguiu libertar-se do alegado agressor e fugiu para o seu apartamento no norte do país. Mais tarde, já no escritório onde trabalha, recebeu ameaças de morte através de mensagens de texto.

A polícia lançou então uma operação de busca e acabou por deter o suspeito na comuna de Mersch.

O homem foi presente na manhã desta terça-feira a juiz de instrução criminal e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

