As detenções foram efetuadas no Luxemburgo, bem como nos Países Baixos e em França.

Detido grupo internacional de tráfico de droga no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Oito pessoas que estavam envolvidas no tráfico de heroína no Luxemburgo e na zona fronteiriça próxima foram detidas no final de maio, anunciou esta quarta-feira a polícia grã-ducal.

O grupo de delinquentes é acusado de ter formado uma organização criminosa com o objetivo de vender drogas.



O grupo de delinquentes é acusado de ter formado uma organização criminosa com o objetivo de vender drogas.

No início desta semana, mais duas pessoas foram detidas no Luxemburgo, suspeitas de terem revendido independentemente heroína comprada àquele grupo.

As detenções foram precedidas de vários meses de investigações e basearam-se nas descobertas feitas nas detenções de dois vendedores de droga em 2021.

No decurso das investigações, foi fundada uma "task force", constituída por investigadores de narcóticos da Polícia Judiciária e da Administração Aduaneira, sob a direcção do Ministério Público e mais tarde do Gabinete de Investigação do Tribunal do Distrito do Luxemburgo.

Uma vez que o grupo de traficantes também operava nos Países Baixos, especialmente em Roterdão, e em França, foi solicitada a assistência das autoridades holandesas e francesas.

Várias ordens de investigação europeias foram levadas a cabo. No decurso das investigações, foi apreendida heroína na quantidade de dois dígitos ao quilo, que tem um valor de retalho superior a um milhão de euros.

