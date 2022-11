Caso aconteceu na segunda-feira à tarde.

Polícia

Detido encontrado sem vida na prisão de Schrassig

Redação

Um prisioneiro que estava detido no Centro Prisional do Luxemburgo, em Schrassig, foi encontrado sem vida na segunda-feira à tarde.

Segundo um curto comunicado enviado às redações esta terça-feira pela Administração Penitenciária, o homem foi encontrado morto pelos agentes prisionais na cela onde se encontrava detido, por volta das 16h20.

As autoridades judiciais já foram informadas e foi realizada uma autópsia para apurar as causas da morte, revelam as autoridades.

"Os membros da família serão notificados da morte do prisioneiro", pode ler-se ainda no comunicado.

No local estiveram várias entidades, entre elas o Provedor de Justiça, o diretor da Administração Penitenciária, o diretor e subdiretor do Centro Prisional do Luxemburgo, bem como os bombeiros (CGDIS) e a polícia.

