Detido em Espanha fugitivo procurado pelo Luxemburgo

Manuela PEREIRA Cihan Guzel será extraditado para o Grão-Ducado para cumprir pena de 22 anos de prisão por assalto à mão armada.

Era um dos fugitivos mais procurados do Luxemburgo. Cihan Guzel foi detido em Espanha.

O homem, condenado por assalto à mão armada no Grão-Ducado, foi detido pelas autoridades espanholas, na madrugada de domingo, em frente a uma discoteca de Marbella, no sul de Espanha, revela o Ministério Público do Grão-Ducado esta segunda-feira, em comunicado.

Cihan Guzel, foi detido por volta das 2:30 da madrugada de domingo, tendo em “sua posse um documento de identificação francês, emitido noutro nome”.

O homem, de 34 anos, era alvo de um mandado de detenção europeu, emitido pelo Luxemburgo, há cerca de ano e meio.

Guzel foi condenado pelo tribunal luxemburguês a 22 anos de prisão efetiva pelo ataque à empresa de segurança e transporte de valores "G4S" em Gasperich, em 2013.

Com dupla nacionalidade belga e turca, Cihan Guzel escapou às autoridades em janeiro de 2018, altura em que aguardava o fim do julgamento em liberdade. Não se entregou à Justiça depois de conhecida a sentença, sem possibilidade de recurso.

O assalto à mão armada à sede da "G4S" ocorreu em 4 de abril de 2013. Os atacantes – dois já estão a cumprir pena de 22 anos de prisão, no centro penitenciário de Schrassig – recorreram a explosivos para forçar a entrada nas instalações, mas foram surpreendidos pela polícia, que frustrou o assalto.

Os homens, armados com metralhadoras Kalashnikov, não hesitaram a disparar sobre os agentes da polícia e foram detidos após uma longa perseguição policial.

O Ministério Público acrescenta que durante a fuga, Cihan Guzel foi “visto em Bruxelas, no norte de França e em Itália”. Será agora extraditado para o Luxemburgo para cumprir a pena de 22 anos de prisão a que foi condenado.