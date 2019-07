Terão desviado dois milhões de euros da Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Detidas quatro pessoas no caso do desvio de fundos da CNS

Manuela PEREIRA

Uma mulher e três homens foram detidos no início da semana, em Fentange e Ettelbruck, por suspeitas de burla e roubo de dois milhões de euros à CNS.

A mulher, de 52 anos, trabalhava na CNS e foi suspensa das suas funções em fevereiro. Os três homens terão ajudado a antiga funcionária no desvio de fundos.

As detenções dos quatro suspeitos ocorreram na segunda-feira e na terça-feira, mas só foram tornadas públicas esta sexta-feira através de um comunicado do Ministério Público.

Os suspeitos aguardam julgamento em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, que o juiz de instrução decretou depois das buscas efetuadas em casa dos suspeitos.

O desvio de fundos de cerca de dois milhões de euros foi detetado no início do ano. No dia 4 de fevereiro, a CNS divulgava, em comunicado, que tinha apresentado queixa e afastado dois funcionários suspeitos de envolvimento no caso. A mulher agora detida é um desses funcionários suspensos das suas funções desde fevereiro.

O Ministério Público esclarece que a investigação ainda não está encerrada.