Os detetores de fumo em todas as habitações tornam-se obrigatórios no Luxemburgo a partir deste domingo, 1 de janeiro.

Lei

Detetores de fumo obrigatórios a partir de janeiro

Susy MARTINS Os detetores de fumo em todas as habitações tornam-se obrigatórios no Luxemburgo a partir deste domingo, 1 de janeiro.

A lei, aprovada no Parlamento em 2019 começou a ser aplicada em edifícios novos a 1 de janeiro de 2020, mas a partir deste domingo torna-se obrigatória para todas as habitações do Grão-Ducado.



A ministra do Interior, Taina Bofferding, apelou várias vezes ao cumprimento da lei por parte dos inquilinos e proprietários de apartamentos e casas, para evitar os perigos dos incêndios, sobretudo à noite, quando as vítimas estão a dormir.

Segundo a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), em média, morre uma pessoa por ano, principalmente devido à inalação de fumo.

O detetor de fumo permite que os ocupantes das habitações sejam alertados para o início de um incêndio e possam escapar das chamas.

As informações sobre a instalação destes aparelhos podem ser consultadas no site www.rauchmelder.lu.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.