Boletim policial

Detetadas 13 infrações ao CovidCheck na semana passada

Ana Patrícia CARDOSO As autoridades realizaram 70 controlos sanitários.

Na semana passada, entre 10 a 16 de janeiro, as autoridades luxemburguesas realizaram 70 controlos para verificação das normas relativas à 'lei covid' em vigor.



De acordo com o boletim oficial, o principal foco foi a correta aplicação do sistema CovidCheck no setor da Horeca e em eventos organizados. Em 13 casos, foram encontradas violações às regras sanitárias. As autoridades preencheram um relatório e os visados terão de pagar uma multa.

Quem está dispensado de teste para entrar em cafés e restaurantes? Nova 'lei covid' foi aprovada esta terça-feira no Parlamento e prevê exceções ao regime CovidCheck 2G+.

De acordo com a nova 'lei covid', o sistema 2G+ vigora na Horeca e impõe um teste negativo(PCR, antigénio ou autoteste no local) para aceder a bares e restaurantes mesmo aos vacinados ou recuperados. Há, no entanto, três exceções.

