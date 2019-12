As autoridades judiciais luxemburguesas continuam, no entanto, em estreito contacto com os colegas austríacos.

Detenções na Áustria. MP "não tem indícios" de ataque terrorista no Luxemburgo

As autoridades judiciais luxemburguesas continuam, no entanto, em estreito contacto com os colegas austríacos.

(HB) - O Ministério Público "não tem indícios" que apontem para um possível ataque terrorista aos mercados de Natal do Luxemburgo, após a detenção de três indivíduos de origem chechena, na Áustria.

Os suspeitos alegadamente planeavam ataques na Áustria, França, Alemanha e no Grão-Ducado, segundo a imprensa austríaca e internacional.

Mas o Ministério Público, refere num comunicado divulgado esta tarde que "não há indícios quanto à preparação de um ataque deste tipo no Luxemburgo".

"As autoridades judiciais luxemburguesas continuam, no entanto, em estreito contacto com os colegas austríacos, a fim de garantir o acompanhamento do caso, para identificar possíveis ligações com o Luxemburgo com base em alegadas declarações de pessoas detidas ou com base noutros elementos", esclarece o Ministério Público.

Em Viena, na capital austríaca, foram detidos dois suspeitos que alegadamente planeavam libertar o chefe da prisão, o terceiro suspeito, e iniciar uma vaga de terrorismo em mercados de Natal nos quatros países visados.