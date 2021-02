Portugal aceitou a ajuda luxemburguesa. Os ministérios da Saúde dos dois países estão, agora, a negociar pormenores técnicos e logísticos da missão.

Detalhes da missão luxemburguesa de apoio a Portugal estão a ser negociados

Madalena QUEIRÓS Portugal aceitou a ajuda luxemburguesa. Os ministérios da Saúde dos dois países estão, agora, a negociar pormenores técnicos e logísticos da missão.

Quantos médicos e enfermeiros serão enviados? Onde vão ficar instalados? Em que hospitais irão prestar auxílio? Que equipamento médico será enviado do Luxemburgo para Portugal? Estas são algumas das questões que estão a ser acordadas entre os ministérios da Saúde luxemburguês e português. As negociações para acertar os pormenores logísticos e técnicos da missão luxemburguesa a Portugal iniciaram-se na sexta-feira e ainda estão a decorrer. Mas a hipótese de envio de pacientes portugueses para os hospitais do Grão- Ducado não foi equacionada.

Certo é que Luxemburgo vai enviar apoio para Portugal para ajudar na luta contra a pandemia, como revelou o Contacto. Médicos, enfermeiros e equipamento médico serão disponibilizados em breve. França está também a negociar com Portugal o envio de apoio médico e equipamento hospitalar.

Tudo começou com uma questão parlamentar

No dia 19 de janeiro, o Governo luxemburguês mostrou-se disponível para ajudar Portugal, à semelhança do que foi feito na primavera do ano passado quando os hospitais luxemburgueses receberam pacientes provenientes da Grande Região. Recorde-se que numa questão parlamentar o Partido Pirata questionou os ministros da Saúde, Paulette Lenert, e dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, sobre se o Governo do Grão-Ducado estaria disposto a receber pacientes portugueses infetados pelo novo coronavírus nos hospitais luxemburgueses. Mas a hipótese de envio de pacientes portugueses não está em cima da mesa.

Portugal rejeita envio de doentes para outros países

A ministra da Saúde, Marta Temido, assumiu a preferência pelo tratamento dos doentes com covid-19 em Portugal em vez de os transferir para outros países que se mostraram disponíveis para ajudar nesta fase mais aguda da pandemia.

"São hipóteses que, obviamente, consideramos com a maior atenção, sendo certo que, por razões de estabilidade do próprio doente e de resposta em saúde junto do meio familiar, preferiríamos garantir o tratamento no nosso país e o mais possível junto de casa. É um esforço que continuaremos a tentar fazer", disse a governante, a propósito das propostas de auxílio que chegaram de Espanha e da Áustria.

Numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, na qual fez um ponto de situação sobre o plano de vacinação contra a covid-19, após uma reunião, por videoconferência, com a 'task force', Marta Temido observou que a posição do ministério segue a visão da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19 e destacou a aposta no reforço da capacidade instalada do país.

"Iremos procurar garantir primeiro que as respostas sejam ao nível do nosso país. Esperamos que estas duas semanas – que serão ainda semanas de muita pressão sobre os cuidados hospitalares e, sobretudo, os cuidados intensivos – nos permitam manter esta linha de resposta. O que mais nos preocupa é garantir os melhores cuidados aos utentes que deles precisem", acrescentou.

No entanto, a ministra da Saúde assegurou que Portugal vai continuar a "trabalhar e a articular com vários países da União Europeia apoios e colaborações no âmbito do mecanismo europeu", além de "cooperações bilaterais". Desde o início da pandemia morreram em Portugal 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados.

