Suspensos desde junho, os dois funcionários do município estão agora em prisão preventiva acusados de desviar quase 3 milhões de euros.

Desvio de Dinheiro. Dois funcionários da comuna de Hesperange detidos

Acusados de falsificação de documentos e desvio de fundos públicos, os dois funcionários foram ouvidos esta quinta-feira pelo juiz de instrução criminal que lhes decretou prisão preventiva.

O tribunal invocou o perigo de fuga e destruição das provas para justificar a aplicação da medida mais gravosa do Código Penal. Para o burgomestre de Hesperange, Marc Lies, o caso é "humanamente decepcionante".

Ao longo dos últimos 20 anos, os dois funcionários municipais desviaram perto de 3 milhões de euros. O esquema foi descoberto em Junho por intermédio de uma companhia de seguros, quando o a cidade deu com os depósitos milionários numa conta externa. A denúncia do conselheiro municipal do Parti démocratique, Claude Lamberty, teve efeitos imediatos.

Os dois acusados foram suspensos e proibidos de entrar na Câmara municipal. Vão continuar detidos enquanto decorrerem as investigações da polícia judiciária e do juiz de instrução.