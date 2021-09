A história do substituto do vetusto Josy Barthel, no bairro de Belair, na capital, dava um livro. Depois de cerca de uma década à procura do local ideal, as obras de construção do novo estádio arrancaram em 2017, na fronteira sul da capital, entre Cloche d’Or e Kockelscheur.

Desporto

Estádio do Luxemburgo inaugurado esta quarta-feira

Manuela PEREIRA A história do substituto do vetusto Josy Barthel, no bairro de Belair, na capital, dava um livro. Depois de cerca de uma década à procura do local ideal, as obras de construção do novo estádio arrancaram em 2017, na fronteira sul da capital, entre Cloche d’Or e Kockelscheur.

O Estádio do Luxemburgo (Stade de Luxembourg, na denominação oficial em francês) é inaugurado esta quarta-feira depois de quatro anos de obras e de adiamentos sucessivos. É finalmente o jogo Luxemburgo – Azerbaijão, para o apuramento do Mundial2022, que marca a ‘estreia’ oficial do relvado do novo estádio.

A partida está agendada para as 20h45. A história do substituto do vetusto Josy Barthel, no bairro de Belair, na capital, dava um livro. Depois de cerca de uma década à procura do local ideal, as obras de construção do novo estádio arrancaram em 2017, na fronteira sul da capital, entre Cloche d’Or e Kockelscheur.

Em 2014, o custo dos trabalhos estava orçado em 30 milhões de euros. Quatro anos depois, o orçamento tinha já duplicado. A última estimativa sobre o custo da obra dava conta de quase 77 milhões euros, mais 18 milhões de euros do que o previsto no arranque das obras. A maior fatia, 40 milhões, foi financiada pelo Estado. A verba restante ficou a cargo da autarquia da Cidade do Luxemburgo.

O Estádio do Luxemburgo vai acolher competições de futebol e de râguebi. Ocasionalmente poderá também ser o palco de eventos culturais. Dispõe de três níveis (subsolo, rés-do-chão e primeiro andar) e de 9.514 lugares sentados com cobertura.É apresentado como uma “infraestrutura moderna e conforme às normas em vigor da FIFA e da UEFA, respondendo aos “mais recentes critérios de “conforto, tecnologia e segurança”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.