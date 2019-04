Com 34 milhões de euros gastos em 2017, a Câmara dos Deputados do Luxemburgo registou um aumento de três milhões adicionais em relação a 2016, segundo as contas públicas reveladas na sexta-feira. Ainda assim, o montante é inferior em 7% ao orçamento adotado, mas superior em três milhões ao de 2016.

Despesas com a Câmara dos Deputados atingiram 34 milhões de euros em 2017

A maior parte as despesas prendem-se com salários, férias, subsídios de deslocação e despesas sociais dos deputados, que atingiram 11,8 milhões de euros em 2017, contra 11,6 em 2016. A estas juntam-se ainda as subvenções relacionadas com os grupos políticos (gastos de funcionamento e secretariado, entre outros) que atingiram 2.8 milhões de euros.



As despesas relacionadas com o funcionamento da Câmara dos Deputados custaram 6,5 milhões de euros aos contribuintes, um aumento de 700.000 euros em relação a 2016, enquanto os gastos referentes ao pessoal cifram-se em 10,2, milhões de euros. A estas despesas juntam-se ainda mais 1,2 milhões de euros gastos na 43a sessão da Assembleia parlamentar da Francofonia.



O relatório de contas da Câmara dos Deputados relativo ao exercício de 2017 foi aprovado pela Comissão de Contas e o balanço será submetido a voto em sessão pública após as férias da Páscoa.











