A reestruturação da RTL no Luxemburgo avança a todo o gás. As negociações do plano social já arrancaram. De braços cruzados, o governo mantém em sigilo o acordo que engorda, anualmente, o orçamento do grupo em mais de 10 milhões de euros.

Despedimento em curso. RTL dispensa 84% dos trabalhores

Com um lucro recorde de 400 milhões de euros só no último semestre do ano, a RTL invoca a urgência da redução de custos para avançar para o despedimento de 94 dos 112 trabalhadores do grupo no Grão-ducado. Não é ficção. A reestruturação, sem precedentes, passou das folhas de cálculo à prática da negociação do plano social dos trabalhadores com os sindicatos.

A central sindical LCGB chama-lhe “simples formalidade, uma vez que a decisão da reestruturação já tinha sido tomada”. Por sua vez, a central sindical OGBL subscreve as críticas à ausência de diálogo. Teme que os trabalhadores sejam levados ao engano e obrigados a aceitar as indemnizações em troca de um acordo que, assinado individulamente, os impede de avançar para os tribunais.

O vice-presidente executivo do grupo RTL do Luxemburgo desvaloriza. Oliver Fahlbusch garante que o objetivo das negociações “é alcançar um plano social justo”. Ao Contacto, o também porta-voz do grupo de Kirchberg, assegura que ninguém sai de mãos a abanar.

Reduzido a 18 trabalhadores no Grão-ducado, o grupo RTL estará a estudar um “pacote” de indemnizações “que reconheçam a contribuição dos trabalhadores para o sucesso do grupo RTL” e medidas para “integrar os trabalhadores noutras filiais do grupo”, quer no Luxemburgo, quer nas instalações da RTL alemã em Colónia.

Números desencontrados

Esta eventual deslocalização dos postos de trabalho para a Alemanha, ajuda a explicar o desencontro dos sindicatos e da RTL no número de trabalhadores que vão ser efectivamente dispensados.

Ao contrário das estruturas de defesa dos direitos dos trabalhadores, Oliver Fahlbusch garante que há 50 pessoas na lista de despedimento. “Prevê-se que os efectivos sejam reduzidos de 192 para 142 trabalhadores, sendo que 44 dos quais trabalhariam em Colónia e 98 no Luxemburgo”.

Nas contas do vice-presidente executivo a RTL vai manter no Grão-ducado perto de 600 postos de trabalho. Os sindicatos esclarecem que a redução de pessoal em curso está circunscrita aos departamentos do RTL Group S.A. Para já, os trabalhadores da CLT-UFA e da Bertelsmann, que compõem o Centro Corporativo, não vão ser afectados.

Os jornalistas não serão, para já, atingidos. A reformulação vai incidir essencialmente nos departamentos jurídico, da comunicação e da logística.

Há grávidas e pessoas com mais de 60 anos em risco de despedimento. Não é certo sequer que os trabalhadores que receberam a proposta de trocar o Luxemburgo pela Alemanha aceitem a mudança de posto de trabalho.

“Top Secret” milionário

Independemente do desfecho do processo de reestruturação, o porta-voz Oliver Fahlbusch assegura que “a sede do RTL Group vai manter-se” no país. Os sindicatos discordam e já pediram a intervenção do primeiro-ministro, Xavier Bettel, que também ocupa a pasta da Comunicação e dos Media.

O assunto também preocupa o parlamento que já endereçou cinco perguntas ao líder do executivo a propósito das contrapartidas do acordo que engorda em milhões o orçamento da RTL. Secreto, o memorando assinado em março de 2017, não está disponível para consulta, independentemente das verbas transferidas para a RTL serem pagas pelos contribuintes.

Bettel diz-se confiante e responde sempre da mesma forma. “O acordo estipula que o Luxemburgo deve continuar a ser a sede da empresa. Uma das obrigações contratuais do grupo é, por conseguinte, garantir que o Estado disponibilize até 10 milhões de euros de fundos públicos por ano até 2023”.