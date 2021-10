A fraude está estimada em 20 milhões de euros sem as possíveis perdas de IVA.

Desmantelada organização criminosa que explorava trabalhadores da construção civil no Luxemburgo

A fraude está estimada em 20 milhões de euros sem as possíveis perdas de IVA.

A Polícia Judicial luxemburguesa, a Polícia Federal belga e a Guardia di Finanza italiana , apoiadas pela Europol, desmantelaram um grande grupo de crime organizado envolvido em fraude e branqueamento de dinheiro.

A organização criminosa, gerida por uma única família italiana, tinha várias empresas em Itália, Roménia e Eslováquia, que recrutaram trabalhadores localmente e enviaram-nos para os sectores da construção nos países da Europa Ocidental, principalmente no Luxemburgo e na Bélgica. Na Bélgica, cerca de 20 subempreiteiros locais contrataram então os trabalhadores. As suas condições de trabalho eram frequentemente más e as condições legais de trabalho não eram cumpridas, incluindo o limite de horas de trabalho por dia/semana, salário mínimo e férias anuais.

Tráfico na 'dark web'. Quase 50 pessoas detidas na Alemanha em operação mundial Para além das detenções, foram apreendidos milhões de euros em moeda física e bitcoins, drogas e armas. Só na Alemanha foram detidas 47 pessoas pela Europol, a polícia europeia.

A investigação europeia revelou que as empresas contratantes não tinham atividade nos países onde estavam estabelecidas e que os trabalhadores que contrataram nunca tinham realmente trabalhado para as empresas originais.

A polícia revistou dois locais luxemburgueses sem efetuar quaisquer detenções. Já na Bélgica, dos 22 locais foram investigados dez suspeitos foram detidos. Em Itália a polícia efetuou duas detenções.

A Europol facilitou o intercâmbio de informações e forneceu coordenação operacional e apoio analítico, informou em comunicado. No dia de acção, a Europol enviou dois peritos para a Bélgica e Itália para cruzarem informações operacionais com as bases de dados da Europol, a fim de fornecer pistas aos investigadores no terreno.



As autoridades informaram que conseguiram apreender pelo menos 3,5 milhões de euros de carros topo de gama, bens imobiliários, dinheiro e fundos em 350 contas bancárias. Outros 10,6 milhões de euros foram congelados em 16 contas bancárias em Itália, informou a Europol em comunicado.

A escassez de mão-de-obra, juntamente com outros insumos como o aço, vidro e madeira, abrandaram este ano projetos de construção que recomeçaram quase em uníssono, uma vez que as vacinas contra a covid-19 tornaram o local de trabalho menos arriscado. A escassez global de materiais de construção significou que vários projectos de grande visibilidade, tais como o edifício da Comissão Europeia e três escolas secundárias, ficassem atrasados.

Segundo o Luxembourg Times, as empresas têm procurado trabalhadores em todo o lado. Uma empresa foi multada em 7.500 euros e uma segunda em 2.500 euros pela Inspecção do Trabalho do Luxemburgo este verão por empregar trabalhadores extracomunitários sem autorização de residência. Algumas empresas de construção foram obrigadas a deixar de trabalhar ou pagaram milhares de euros em multas por terem forçado os trabalhadores a faltar às suas férias anuais de verão ou por não apresentarem os níveis de segurança exigidos nos locais de trabalho.

