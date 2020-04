Os dados da Google contabilizam os impactos da pandemia nas ruas do Grão-Ducado.

Deslocações no Luxemburgo caem 90%

Os dados da Google contabilizam os impactos da pandemia nas ruas do Grão-Ducado.

Em estado de emergência desde 18 de março, o Luxemburgo esvaziou-se. À distância e com base na análise dos dados de localização dos milhões de utilizadores, a Google está a avaliar a eficácia das medidas de contenção impostas pelos governos de todo o mundo. Só no Grão-Ducado, as deslocações de lazer caíram 90% no mês passado. O facto de restaurantes, museus, cinemas e bibliotecas manterem as portas fechadas, ajuda a explicar as conclusões da gigante de Silicon Valley. Certo é que, mesmo as farmácias e os supermercados que continuam a funcionar registaram uma queda de 70% na procura, apesar do aumento significativo, na ordem dos 50%, observado nos dias 15 e 16, dias antes da tomada de posição do governo para fazer frente à pandemia.

Os transportes públicos andam vazios. Só nas últimas duas semanas do mês, comboios e autocarros registaram menos 78% dos passageiros. No mesmo sentido, há cada vez menos gente a sair de casa para trabalhar. 60% da populaçao deixou de comparecer nas centenas de empresas, fábricas e serviços que encerram ou continuam a funcionar em regime de teletrabalho.

As conclusões da Google mostram "tendências gerais na circulação de pessoas em diferentes categorias de lugares, como locais de lazer, mercearias, farmácias, parques, estações de trânsito, locais de trabalho e casas". Os dados são obtidos através do histórico de localização dos utilizadores. Servem de pista aos governo no que respeita ao eventual alargamento das restrições para fazer face à pandemia que soma milhares de infetados em todo o mundo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.