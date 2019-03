A cidade de Diekirch acolheu este domingo um dos mais prestigiados desfiles carnavalescos do país.

Desfile carnavalesco de Diekirch juntou centenas de foliões

No primeiro e tradicional corso do ano, mais conhecido por "cavalcade" no Grão-Ducado, desfilaram centenas de foliões pelas ruas daquela cidade do norte do país, seguidos por muito público que assinalou o início de vários desfiles que vão ter lugar nos próximos dias em várias localidades do país.

Não perca aqui as melhores fotos da festa que juntou pequenos e graúdos.

