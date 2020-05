Estado já desembolsou 372 milhões de euros para assegurar o desemprego parcial associado à pandemia de covid-19.

Desemprego parcial. Pedidos com prazo limite até 31 de maio

Os pedidos para o desemprego parcial têm de ser introduzidos até 31 de maio no âmbito da pandemia. Esta é a data limite para obter o desemprego parcial tanto para maio como para o mês de junho, informou esta quinta-feira a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

As empresas que estão encerradas por ordem do governo para evitar a propagação do novo coronavírus devem assim pedir o desemprego parcial até ao dia 31 de maio, através do portal do cidadão www.guichet.lu.

É o caso, por exemplo, de bares, cafés, restaurantes e discotecas. Isto significa que as empresas que ainda não reabriram vão receber com antecedência as verbas do desemprego parcial para pagar os salários dos seus trabalhadores em junho.

Todas as outras empresas que já reabriram, vão obter o seu reembolso de desemprego parcial no final do mês de junho, após verificação da ADEM.

Ainda esta semana o ministro do Trabalho, Dan Kersch, informou que o Estado já desembolsou 372 milhões de euros para assegurar o desemprego parcial, associado à pandemia de covid-19.

No total, 9 933 empresas beneficiaram atualmente dessa medida, o que envolve cerca de 180 mil trabalhadores.



