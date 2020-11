Desemprego parcial estendido até junho de 2021

O sistema de desemprego parcial é prolongado até 30 de junho de 2021. Ao todo serão investidos cerca de 428 milhões de euros.

Ana Patrícia CARDOSO O sistema de desemprego parcial é prolongado até 30 de junho de 2021. Ao todo serão investidos cerca de 428 milhões de euros.

O sistema de desemprego parcial vai ser prolongado por mais seis meses. O anúncio foi feita esta sexta-feira, pelos ministros da Economia, Franz Fayot, das Classes Médias, Lex Delles, e da Cultura, Sam Tanson.

Os três governandes apresentaram novas medidas de apoio à economia. Estas vão destinar-se, sobretudo, a ajudar a restauração e a cultura, dois do setores mais afetados pela pandemia da covida-19 . "Estamos a fazer uma análise mais específica para ver quais os setores elegíveis para o desemprego parcial". Em causa estão três sectores principais: indústria, setores vulneráveis, como o turismo, hotéis e restaurantes, eventos e casos particulares de empresas em risco.

Franz Fayot anunciou a prorrogação da medida de auxílio como forma de "evitar despedimentos e permitir que os empregadores 'conservem o capital mais importante: a sua equipa'".





Mas há certas condições que têm de ser cumpridas para ter acesso a este apoio. A perda do volume de negócios deve ser de, pelo menos, 40% para as empresas. O auxílio cobrirá 90% do montante elegível para as micro e pequenas empresas e 70% para as médias empresas. No entanto, é fixado um limite máximo de 200 000 euros. O valor vai variar de acordo com o tipo de empresa. "A pandemia é um desafio", sublinhou ainda Lex Delles, garantindo que "as PME são a base da nossa economia nacional".

O ministro revelou, ainda, que 14. 810 empresas e 375.196 trabalhadores recorreram ao desemprego parcial entre março e junho. "854,9 milhões de euros foram avançados às empresas, para cerca de 448 milhões realmente devidos".



No que diz respeito à cultura, Sam Tanson ressalvou que este foi "um dos setores mais afectados" e que, pelo menos, mil eventos foram cancelados. A ajuda para as grandes empresas, mas também para todos os trabalhadores independentes que trabalham no sector cinematográfico, em particular, será aplicável de 1 de novembro a 31 de dezembro.

