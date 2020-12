As empresas que foram obrigadas a fechar as portas devido ao confinamento parcial vão ter direito a um prazo suplementar para fazer o pedido de acesso ao desemprego parcial no mês de janeiro de 2021.

Desemprego parcial. Empresas obrigadas a fechar podem fazer pedido até ao fim do mês

Diana ALVES

A decisão foi tomada na quinta-feira, na reunião do Comité de Conjuntura.Com este prolongamento, que é excecional, as empresas afetadas pelo lockdown, que ainda não tenham feito o pedido, poderão fazê-lo até ao dia 30 de dezembro, inclusive.

Os requerimentos são feitos através da plataforma MyGuichet. As regras e condições de acesso ao ‘desemprego parcial em período de lockdown parcial’ podem ser consultadas no portal guichet.public.lu.

A medida de apoio destina-se às empresas que foram obrigadas a fechar as portas no âmbito do confinamento parcial, imposto pelo Governo para tentar inverter os números das novas infeções pela covid-19.

Em causa estão estabelecimentos como cafés, restaurantes, cinemas, teatros, piscinas e ginásios, que ficarão encerrados até, pelo menos, o próximo dia 15 de janeiro.



