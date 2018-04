A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se abaixo dos 6% no mês de março, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Desemprego mantém-se abaixo dos 6%

A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se abaixo dos 6% no mês de março, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Segundo os dados mensais da ADEM, a taxa de desemprego foi de 5,7% no mês passado, ou seja, idêntica à que se registou em fevereiro.



Em números absolutos, 15.956 pessoas sem trabalho estavam inscritas nos serviços da ADEM no final de março.

No intervalo de um ano, o número de residentes desempregados caiu 2,5%. Esta descida beneficiou os jovens com menos de 30 anos, cujo número de desempregados recuou 7,5%, mas também os menos qualificados (diminuição de 5,9%).



Quanto aos desempregados de longa duração, regista-se um decréscimo de 4,5%.



Em contrapartida, os licenciados desempregados registam um crescimento de 7,5% face ao mês de fevereiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.