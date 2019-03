A Rádio Latina e o Contacto divulgaram em fevereiro deste ano denúncias de trabalhadores e dos sindicatos sobre a existência de fraudes no sistema de subsídios por intempéries na construção civil.

Desemprego/intempéries. Trabalhadores também podem ser condenados por fraude

Susy TEIXEIRA MARTINS

Os trabalhadores do setor da construção civil que assinam a declaração de desemprego devido às intempéries, mas que na realidade continuam a trabalhar nos estaleiros, sujeitam-se a ser condenados por fraude. A informação foi dada pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch à Rádio Latina.

O ministro lembrou, em entrevista, que a "folha individual" enviada à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) pelo empregador também é assinada pelo operário. Portanto, se este assina o documento, certificando que não está a trabalhar devido ao mau tempo, mas na realidade continua a trabalhar no estaleiro então pode ser acusado de falsas declarações. Ou seja, arrisca-se à mesma condenação que o seu patrão: a fraude.

Dan Kersch sublinhou que, a partir de agora, em caso de suspeita de fraude ou de irregularidades no sistema de subsídios de desemprego devido às intempéries, a queixa segue imediatamente para o Ministério Público. Algo que passou a ser uma realidade após a Rádio Latina ter divulgado denúncias de vários trabalhadores e sindicatos sobre a existência de fraudes no sistema de subsídios por intempéries na construção civil. Segundo os operários e sindicatos há patrões que declaram à ADEM o encerramento de estaleiros por causa do mau tempo, mas na realidade as obras não são interrompidas, fazendo com que os operários trabalhem em insegurança e sob temperaturas abaixo de zero.

Apesar de a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) ter declarado à Rádio Latina, no final de janeiro, de que não tinha conhecimento deste tipo de fraude, o ministro do Trabalho confirmou que em 2018, o organismo recebeu três queixas de alegadas fraudes no sistema de desemprego devido às intempéries. Ao mesmo tempo, a ADEM afirmou à Radio Latina que é "muito difícil" provar a existência de fraude. Os casos que deram entrada na ITM estão atualmente a ser investigados.

Nos últimos cinco anos, a ADEM recusou 152 pedidos de patrões que queriam beneficiar do desemprego por intempéries. As respostas negativas basearam-se nas suspeitas levantadas pelos documentos apresentados. O ministro Kersch sublinha que o número de recusas pode parecer impressionante, já que recebe "milhares de pedidos todos os anos".

O artigo 533 do Código do Trabalho prevê que no caso de declarações falsas por parte do empregador, este tem de restituir à ADEM as verbas indevidamente recebidas, sem prejuízo do trabalhador. O organismo prometeu reforçar a frequência dos controlos aleatórios e deslocar mais recursos para tal, sobretudo nos estaleiros que têm suscitado dúvidas.

