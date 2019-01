Com as temperaturas a oscilarem entre um e três graus abaixo de zero, muitos estaleiros entram em 'folga forçada'.

Desemprego/Intempéries: Sindicatos apelam ao bom senso dos patrões

Susy TEIXEIRA MARTINS Com as temperaturas a oscilarem entre um e três graus abaixo de zero, muitos estaleiros entram em 'folga forçada'.

O Luxemburgo está hoje sob aviso amarelo, com previsão de queda de neve, que pode atingir uma espessura de 10 centímetros nas terras altas (Oesling).

Com as temperaturas a oscilarem entre um e três graus abaixo de zero, muitos estaleiros entram em 'folga forçada'. Os trabalhadores ficam impedidos de prosseguir a atividade, caindo numa situação de paragem laboral devido à intempérie (“chômage intempéries”, na denominação oficial em francês). O objetivo do “desemprego forçado” é proteger os trabalhadores e impedi-los de trabalhar em condições desumanas.

Porém, cabe a cada patrão avaliar se estão reunidas as condições necessárias para prosseguir, ou não, o trabalho no estaleiro. A lei não define critérios precisos sobre a obrigatoriedade de os patrões fecharem o estaleiro quando há intempéries, como referiu à Rádio Latina o secretário sindical da LCGB do setor da construção, Tiago Ferreira.

Já para Hernâni Gomes, secretário sindical da OGBL, o facto de a lei não estipular critérios precisos para obrigar o patrão a solicitar o chamado “desemprego por intempéries” não é o mais importante. Acima de tudo deve prevalecer o bom senso de cada empregador.

Cabe às delegações do pessoal informar a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), se o patrão não quiser encerrar o estaleiro em caso de mau tempo. Hernâni Gomes lamenta que não haja no terreno inspetores suficientes para controlar os estaleiros no inverno.

O patrão é obrigado a declarar à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) a intenção de fechar o estaleiro, ao abrigo da tal paragem forçada. Os dois primeiros dias são pagos pelo patrão e a partir do terceiro (17ª hora) cabe ao Estado suportar 80% do salário do trabalhador, que fica, assim, a perder os restantes 20%.

O pagamento do subsídio é limitado a um máximo de 350 horas de trabalho anuais, por trabalhador. Em caso de intempéries mais severas, o limite pode ser aumentado para 500 horas, mediante luz verde do Conselho de Ministros.