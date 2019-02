O ministro do Trabalho, Dan Kersch, não tem conhecimento de alegadas fraudes no sistema de subsídio de desemprego devido a intempéries, no setor de construção civil.

Desemprego/intempéries. Ministro não sabe de nada e deixa recado aos sindicatos

Susy TEIXEIRA MARTINS O ministro do Trabalho, Dan Kersch, não tem conhecimento de alegadas fraudes no sistema de subsídio de desemprego devido a intempéries, no setor de construção civil.

A garantia foi dada à Rádio Latina pelo governante. Dan Kersch aproveitou a oportunidade para deixar um recado aos sindicatos. Num espécie de lembrete, o ministro sublinha que “em caso de suspeita, os casos de fraude devem ser denunciados às autoridades de forma oficial”.

O ministro do Trabalho respondia, assim, a uma investigação da Rádio Latina que, na semana passada, denunciou irregularidades no sistema de atribuição do subsídio de desemprego devido a intempéries. Isto depois de ter ouvido testemunhos de operários do setor da construção civil, depois confirmados pelos sindicatos OGBL e LCGB.

Segundo os operários e sindicatos há patrões que declaram à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) o encerramento de estaleiros por causa do mau tempo, mas na realidade as obras não são interrompidas, fazendo com que os operários trabalhem em insegurança e sob temperaturas abaixo de zero.

Entretanto, a ADEM também confirmou à Radio Latina que, nos últimos anos, recebeu “algumas denúncias” de trabalhadores que continuam a trabalhar apesar do empregador ter pedido o desemprego por intempéries. No entanto, a ADEM confia ser “muito difícil” provar a existência de fraude.

