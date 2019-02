Depois de a Rádio Latina e o Contacto terem divulgado denúncias de trabalhadores e dos sindicatos sobre a existência de fraudes no sistema de subsídios por intempéries na construção civil, Dan Kersch falou no Parlamento sobre o tema.

Desemprego/intempéries. Ministro diz que futuras queixas serão logo encaminhadas para o Ministério Público

De futuro, caso haja reclamações sobre alegadas fraudes no sistema de subsídios de desemprego por intempéries na construção civil, "o Ministério Público será automaticamente informado". A afirmação pertence ao ministro do Trabalho, Dan Kersch, tendo sido feita hoje no Parlamento perante os deputados da Comissão desta área.



Depois das denúncias divulgadas pela Rádio Latina e pelo jornal Contacto no final de janeiro e feitas por trabalhadores e pelos sindicatos, o CSV chamou o ministro à Comissão para que fossem prestados esclarecimentos. Kersch, que esteve acompanhado por elementos da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), indicou que esta não recebeu, "nas últimas semanas e meses, mais reclamações do que o habitual", embora não excluísse a possibilidade de existência de fraudes. À Rádio Latina, Kersch afirmara, no início de fevereiro, não ter conhecimento de alegadas fraudes no sistema de subsídio de desemprego devido a intempéries e deixou um recado aos sindicatos no sentido de que, "em caso de suspeita, os casos de fraude devem ser denunciados às autoridades de forma oficial". Além disso, a ADEM reconheceu que era "difícil" demonstrar a existência de fraude. Logo depois disso, o grupo parlamentar do Déi Gréng, através dos deputados Charles Margue e Carlo Back, colocou questões ao ministro sobre o assunto.



De acordo com os dados apresentados aos deputados da Comissão, no ano passado a Inspeção do Trabalho e Minas (ITM) recebeu "três reclamações, não forçosamente ligadas a comportamentos fraudulentos, e os inquéritos ainda não foram concluídos".

Nos últimos cinco anos, "152 dossiers foram sujeitos a controlo mais rigoroso", enquanto as inspeções nos estaleiros se realizam, "em média, oito a dez vezes por ano".



