Desemprego dos fronteiriços custa entre 30 a 40 milhões de euros por ano ao Luxemburgo

Diana ALVES Um transfronteiriço que perca o trabalho no Luxemburgo tem direito ao equivalente a três meses de subsídio de desemprego.

Entre 30 a 40 milhões de euros por ano. É quanto o Luxemburgo transfere anualmente aos organismos que gerem o desemprego dos trabalhadores transfronteiriços da Grande Região. Os montantes foram avançados hoje no Parlamento pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch.

Recorde-se que, atualmente, um transfronteiriço que perca o trabalho no Luxemburgo tem direito ao equivalente a três meses de subsídio de desemprego, pago pela ADEM. Depois disso, o desempregado passa a ser da responsabilidade dos centros de emprego do país de residência. Mas, ao abrigo de uma harmonização europeia, as regras vão mudar e, no futuro, o pagamento daquela indemnização incumbirá ao país onde o trabalhador ficou sem emprego.

Os trabalhadores transfronteiriços constituem uma parcela importantíssima do emprego nacional. Os últimos dados do STATEC sobre a matéria, divulgados em junho último, mostravam que mais de 200 mil pessoas atravessam a fronteira todos os dias para vir trabalhar no Grão-Ducado. Esse número corresponde a 45,9% do total de trabalhadores no país. A maior fatia – mais de 105 mil – vive em França.Já segundo os mais recentes dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), divulgados na semana passada, o número de não-residentes inscritos nos centros de emprego do Luxemburgo aumentou 41,6% num ano. Em agosto eram 3.485.



