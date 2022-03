O principal problema é que, mesmo depois do fim da pandemia, as taxas de desemprego das mulheres continuam elevadas, enquanto nos homens o desemprego já baixou.

Estudo do LISER

Desemprego das mulheres dispara durante a pandemia

Madalena QUEIRÓS O principal problema é que, mesmo depois do fim da pandemia, as taxas de desemprego das mulheres continuam elevadas, enquanto nos homens o desemprego já baixou.

As mulheres foram uma das principais vítimas da pandemia. “O número de trabalhadoras na força da trabalho sofreu uma redução de 7%, quando comparado com o período antes da pandemia”, pode ler-se no relatório “Covid-19 e Igualdade de Género”, elaborado pelo Instituto de Investigação socio-económica do Luxemburgo (LISER).



A situação de partida já não era boa. “Mesmo antes da pandemia, as mulheres nos países desenvolvidos ocupavam frequentemente empregos mais precários, com salários mais baixos”, saliente o relatório. Agora tudo piorou.

O estudo revela que no Luxemburgo elas perderam mais o emprego que eles. Mas o principal problema é que, mesmo depois do fim da pandemia, as taxas de desemprego das mulheres continuam elevadas, enquanto nos homens o desemprego voltou aos indicadores anteriores à crise. Também as situações de desemprego temporário “são mais frequentes nas mulheres, permanecendo elevadas mesmo depois do fim da pandemia, enquanto nos homens a percentagem já baixou”, pode ler-se neste estudo.

Mas elas continuam a ser a principal força de trabalho na saúde e a assegurar a maioria do trabalho em casa e o cuidar das crianças. “As mulheres representam quase 70% da força de trabalho no setor da saúde, expondo-se, assim, a um maior risco de infeções. Ao mesmo tempo que asseguram a maioria do trabalho em casa, apoiando o ensino à distância com o encerramento das escolas aumentando a carga de trabalho não pago desempenhado pelas mulheres”, refere o estudo.

Com o confinamento elas trabalham ainda mais em casa

“As circunstâncias extraordinárias do pandemia exarcebaram ainda mais as desigualdades de género pré-existentes no uso do tempo” sublinham os autores deste relatório. Os indicadores mostram que durante a pandemia “as mulheres aumentaram em meia hora diária o tempo dedicado ao trabalho doméstico e a cuidar das crianças.

E a situação de desigualdade permanece. Mesmo depois do confinamento, “as mulheres continuam a trabalhar em casa mais, enquanto que os homens voltaram aos valores anteriores à pandemia.

No Luxemburgo aumentou ainda o número de familias em que a mãe é a única responsável pelo cuidar das crianças e pelo trabalho doméstico. Enquanto os indicadores da Alemanha, pelo contrário, revelam que aumentou a percentagem de famílias em que o tempo dispendido pelo pai no cuidar dos filhos aumentou durante a pandemia.

Desigualdade vive-se também no mundo das relações sociais

“As mulheres no Luxemburgo têm menos interacções sociais que os homens” e com o confinamento houve “um aumento do seu isolamento social”, o que pode ter “consequências no seu bem estar e na sua saúde mental”.

O estudo revela ainda que “a carga psicológica das mulheres foi mais pesada que a dos homens, devido a factores de risco, como o crescimento das preocupações, incertezas e isolamente social que tiveram consequências na saúde mental das mulheres”.

