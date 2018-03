A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se abaixo dos 6% no mês de fevereiro, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Desemprego continua abaixo dos 6%

A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se abaixo dos 6% no mês de fevereiro, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Segundo os dados mensais da ADEM, a taxa de desemprego foi de 5,7% no mês passado, ou seja, uma décima acima da registada em janeiro. Em números absolutos, 16.642 mil pessoas sem trabalho estavam inscritas nos serviços da ADEM no final de fevereiro.

No espaço de um ano, o número de residentes desempregados caiu 2,9%. Esta descida beneficiou os jovens com menos de 30 anos, cujo número de desempregados recuou 8,7%. Mesmo assim, há atualmente mais de 3.400 jovens com menos de 30 anos à procura de emprego.

Foto: Guy Jallay

O número de desempregados de longa duração (cerca de 7.500) também diminuiu, caindo 5,7%.

Já os licenciados desempregados superam a barreira dos 3.000 e registam um crescimento de 6,2% face ao mês de janeiro.

