As rajadas violentas que varreram o país neste domingo chegaram ao pódio das mais fortes já registadas no Luxemburgo no mês de março, desde que foi criado o arquivo meteorológico.

Luxemburgo 13 2 min.

Desde 1990 que o vento não soprava tão forte

Christelle BRUCKER As rajadas violentas que varreram o país neste domingo chegaram ao pódio das mais fortes já registadas no Luxemburgo no mês de março, desde que foi criado o arquivo meteorológico.

Com rajadas de vento a chegarem aos 106 km/h, o Luxemburgo enfrentou uma das tempestades mais fortes já registadas durante o mês de março. A tal ponto que as autoridades foram obrigadas a cancelar uma série de eventos. Desde 1951 (e desde que o arquivo meteorológico foi criado), apenas dois episódios superaram as rajadas deste fim de semana, um em 1953, com 126 km/h, e outro em 1990, com 115 km/h, segundo Jacques Zimmer, especialista do Meteolux.

Muitas árvores caíram nas estradas, galhos foram arrancados, sinais de trânsito tombaram para o chão, telhas voaram assim como barreiras de segurança da construção. Para proteger as zonas de perigo e resgatar os cidadãos, quase todos os quartéis foram mobilizados: 98 centros de intervenção estavam em alerta em todo o país. Os 4.000 bombeiros luxemburgueses, apoiados por 400 profissionais, revezaram-se durante todo o dia em todo o país para realizar mais de 600 intervenções coordenadas pela sede do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Segurança (CGDIS), em Gasperich.

13 Luxemburgo Foto: Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Luxemburgo Foto: Pierre Matgé Bertrange - Leudelange-Gare Foto: Pierre Matgé Mamer Foto: Pierre Matgé Strassen Foto: Pierre Matgé Strassen Foto: Pierre Matgé Strassen Foto: Pierre Matgé Strassen Foto: Pierre Matgé Auto-estrada A6 Foto: Pierre Matgé Pétange Foto: Laurent Blum Luxemburgo Foto: Laurent Blum Luxemburgo Foto: Laurent Blum Luxemburgo Foto: Laurent Blum Luxemburgo Foto: Jean-Michel Hennebert

Um dispositivo especial para responder aos pedidos de ajuda

Desde a fusão dos serviços de emergência no dia 1 de julho de 2018, é o CGDIS que recebe todas as chamadas para o 112 e dispõe os meios necessários. Só no domingo, a central de socorros recebeu quase 1.600 chamadas de emergência. "Os operadores do 112, seis pessoas em tempo normal, foram reforçados pela equipa do Centro de Gestão de Operações”, explica Cédric Gantzer, diretor de comunicação do CGDIS. "No total, cerca de trinta funcionários estiveram presentes para atender o telefone".

Ventos fortes obrigam ao encerramento de estradas (atualizada) Saiba que vias foram afetadas pela queda de árvores.

O Meteolux, que emitiu um alerta amarelo no sábado antes de mudar para laranja, indica que as rajadas de vento foram mais fortes do que o esperado e mais longas, em todo o território, pois nenhuma região foi poupada.

Nada a ver com o aquecimento global

Cédric Gantzer salienta que, no entanto, o registo, tanto em termos de chamadas como do número de intervenções, excede as habituais crises de alerta laranja. Segundo Gantzer, o facto de a tempestade ter acontecido durante o dia e num domingo facilitou muito as operações de socorro, devido à disponibilidade dos bombeiros voluntários. Na manhã desta segunda-feira, o Ministério do Interior agradeceu, através do Twitter, o empenho dos bombeiros.

Grousse MERCI all eise fräiwëllegen an haaptamtleche Pompjeeën aus dem #CGDIS fir hiren onermittlechen Asaz wärend dem Stuerm “Eberhard”, sief dat dobaussen um Terrain oder an den Asazzentralen, wou iwwer 1600 Noutriff eleng gëschter behandelt goufen. pic.twitter.com/DUFmh0Fwru — Ministère de l'Intérieur (@minterieur_lu) 11 March 2019

Este clima temperamental e inconstante, que provocou uma morte no início do mês, "não é algo de novo para esta estação do ano". Segundo o metereologista Jacques Zimmer, as rajadas fortes nada têm a ver com o efeito do aquecimento global e é não é preciso temer uma multiplicação da tempestade para os próximos meses de março, visto que as estatísticas não indicam nada neste sentido. O “Buergbrennen” (Festa tradicional de despedida do inverno ) e o carnaval ainda vão ter bons dias pela frente.