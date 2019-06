O Ministério do Ambiente divulgou os mapas identificando os locais mais expostos à subida das águas em 2019.

Luxemburgo 20

Descubra as zonas em risco de inundação no Luxemburgo

O Ministério do Ambiente divulgou os mapas identificando os locais mais expostos à subida das águas em 2019.

Cerca de 20 mil pessoas, 487 hectares de zonas residenciais e 3.700 hectares de terras agrícolas estão em risco de inundação no Luxemburgo. As conclusões são da ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, que divulgou esta segunda-feira os mapas com as zonas inundáveis no país.



Os documentos permitem localizar as zonas de risco de cheias, distinguindo entre os eventos frequentes (a cada dez anos), raros (cada cem anos) e extremamemte raros, com ocorrência a cada milénio.







Revistos e adaptados de seis em seis anos, com base nos dados da Administração da Gestão da Água (AGE), os novos mapas vão permitir às autoridades identificar as zonas em potencial perigo, de forma a adotar medidas de prevenção e socorro. A iniciativa, sujeita a consulta pública, decorre das obrigações da diretiva europeia sobre inundações. O texto comunitário visa reduzir e gerir os riscos colocados pelas cheias em relação à saúde humana, atividades económicas, património cultural e ambiente.



No Luxemburgo, as zonas em risco continuam a beneficiar de licença de construção, mas o diretor da AGE, Jean-Paul Lickes, prometeu fazer "recomendações e exigências sobre a forma de construir nestas zonas, a fim de evitar prejuízos".

Os mapas identificam apenas as chamadas inundações clássicas, na margem de rios e ribeiros. De fora ficam as inundações repentinas, como as que aconteceram em Ermsdorf em 2016 ou na região de Müllerthal, no ano passado.



20 O vale de Ernz nas inundações de 2016. Fotos: Armand WAGNER

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O vale de Ernz nas inundações de 2016. Fotos: Armand WAGNER Os estragos no vale de Ernz Fotos: Armand WAGNER O recuo das águas deixou muitos estragos à vista Fotos: Armand WAGNER A população do vale do Ernz não teve mãos a medir Fotos: Armand WAGNER Os bombeirosna região de Ernz Fotos: Armand WAGNER Residente no vale de Ernz mostra até onde subiram as águas Fotos: Armand WAGNER Fotos: Armand WAGNER A inundação naquela região chegou à igreja Foto: Armand WAGNER Fotos: Armand WAGNER Na região de Mullerthal, as cheias também provocaram estragos enormes Foto: Pierre Matgé Estrada inundada em Mullerthal Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Os habitantes viram as casas inundadas. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Casa em Mullerthal Foto: Pierre Matgé A violência das águas em Mullerthal arrastou viaturas Foto: Pierre Matgé

Os mapas estão disponíveis ao público até 17 de setembro, no portal das autarquias afetadas ou nos sites da AGE e Ministério do Ambiente.



Marc Auxenfants (tradução Contacto)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.