Desconfinamento no ensino. Excursões e visitas de estudo permitidas a partir de hoje

É um dos passos rumo ao regresso à normalidade nas escolas do país. A partir desta segunda-feira, passam a ser permitidas excursões e visitas de estudo, tanto no ensino fundamental como no secundário. Já as colónias de férias, com dormidas, permanecem suspensas até ao dia 15 de julho de 2020.

O ministro da Educação, Claude Meisch, anunciou na sexta-feira o relaxamento de algumas das medidas restritivas, em vigor nas escolas para conter o vírus da covid-19. Uma delas diz respeito ao fim da divisão das turmas em dois grupos. A partir da próxima segunda-feira, dia 29 de junho, os alunos voltarão às aulas, em simultâneo.

De acordo com o ministério de Meisch, a decisão “resulta da evolução positiva da situação sanitária (…) e surge no seguimento de conversações com os diferentes parceiros: direções, sindicatos, representantes dos pais e dos alunos, Syvicol, Instituto Luxemburguês de Saúde e, claro, Direção da Saúde.”

Segundo o anúncio de Claude Meisch, a medida entrará em vigor a duas semanas e meia do fim do ano letivo. Porquê agora? O ministério considera que o modelo aplicado cumpriu os objetivos, permitindo um regresso parcial à sala de aula, o respeito do distanciamento social e um acompanhamento dos alunos em pequenos grupos.

“Sabemos agora que crianças e jovens são menos contagiosos do que os adultos, que se contaminam menos entre eles e que, mesmo infetados, adoecem muito pouco”, escreve o ministério numa nota divulgada na sexta-feira, após a conferência de imprensa do ministro da Educação. O ministério da tutela considera, por isso, que não há razão para que os alunos continuem no atual regime.



