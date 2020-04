A garantia foi dado pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel e depende da evolução da pandemia no Grão-Ducado.

Desconfinamento. Governo está a ponderar dar mais "liberdade" aos luxemburgueses a partir de 11 de maio

Dentro de duas semanas, "se não houver uma explosão do número de infetados" no Luxemburgo, grande parte das medidas que restringem a circulação no país podem ser levantadas. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettle numa entrevista à RTL.

"O objectivo é poder anunciar novas medidas a 11 de Maio", anunciou o líder do governo. "Se os números forem positivos, poderemos analisar a possibilidade de reabrir pequenas empresas e anunciar o recomeço das modalidades desportivas. Poderíamos até rever o conceito de "ficar em casa", dando mais liberdade aos cidadãos".

Numa altura em que tanto a Organização Mundial de Saúde como diversos especialistas alertam para uma segunda vaga de propagação do novo coronavírus, Bettle fez questão de sublinhar que a intenção de alargar o desconfinamento é uma hipótese. "Seria irresponsável da minha parte dizer-vos que todas estas medidas serão levantadas nesta data, uma vez que precisamos destes 10 a 15 dias para conhecer a situação da epidemia", avisou o primeiro-ministro.

"Não estou obviamente a falar de um regresso à vida normal, mas de um pouco mais de contacto social do que aquele que podemos ter hoje", clarificou numa altura em que já passaram 10 dias do arranque da primeira fase de desconfinamento no Luxemburgo.

