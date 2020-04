Os setores das obras e construção serão os primeiros a retomar atividade. Conheça as várias fases e as medidas de segurança a aplicar no dia a dia.

Desconfinamento começa esta segunda-feira. Saiba o que muda a partir daqui

Redação Os setores das obras e construção serão os primeiros a retomar atividade. Conheça as várias fases e as medidas de segurança a aplicar no dia a dia.

Começa esta segunda-feira, 20 de abril, o desconfinamento no Luxemburgo. Os setores das obras e construção são os primeiros a retomar atividade, mas sob regras apertadas.

O distanciamento social de dois metros será a norma, também nos estaleiros. Mas sempre que essa regra não possa ser respeitada o uso de uma proteção bocal [máscara cirúrgica ou caseira, lenço, cachecol] é obrigatório.



A proteção da boca também será obrigatória nos transportes públicos – mesmo que só haja um utente no autocarro ou comboio – e as carrinhas que transportam os operários desde a sede da empresa até aos estaleiros seguem a mesma regra.

Para garantir o maior distanciamento possível entre trabalhadores neste veículos, o ministro da Mobilidade, François Bausch, assegurou à Rádio Latina que poderá "disponibilizar carrinhas da rede RGTR, como por exemplo as carrinhas do serviço Adapto, para o setor da construção civil, caso haja esse pedido".



Covid-19. Trabalhadores podem recusar tarefas que os coloquem em perigo As medidas de segurança e higiene no trabalho vão ser adaptadas a estes tempos de pandemia, onde não haverá despedimentos por recusa de tarefas que possam facilitar o contágio do coronavirus.

O reinício de qualquer uma das atividades abrangidas neste primeiro desconfinamento terá de ser acompanhado por gestos de proteção muito rigorosos e complementado pelo uso obrigatório de uma máscara ou qualquer outro dispositivo que cubra o nariz e a boca para situações de contacto interpessoal, se a distância de segurança de dois metros não puder ser garantida.

Saiba que setores são abrangidos em cada fase de desconfinamento, de acordo com a estratégia aprovada em Conselho de Ministros:

Fase 1 - data indicativa 20 de abril de 2020

Na primeira fase vão ser relançadas as seguintes atividades:

Relançamento das obras de construção;



Atividades de ajuda e assistência educativa (serviços ambulatórios dos Serviços à Criança e à Família, disponibilização de Centros de Competência em Psicologia Educativa Especial e medidas para os alunos em risco de abandono escolar);

Atividades de jardineiros e paisagistas;



Comércio cuja atividade principal é o bricolage;



Reabertura de parques de reciclagem.



Esta lista será completada em 4 de maio pelo reinício das aulas finais, bem como pelos estágios e trabalhos práticos a nível de BTS e universitário.

Fase 2 - data indicativa: 11 de maio de 2020

Na segunda fase será retomado o ensino nos liceus.

Fase 3 - data indicativa: 25 de maio de 2020

Retoma do ensino básico e das creches e estruturas de acolhimento de crianças.

Fases posteriores

Reinício das atividades comerciais e a reabertura do setor na hotelaria e restauração. No entanto, é demasiado cedo, nesta fase, para emitir um parecer pormenorizado sobre o levantamento das restrições neste setor.

A decisão final será oportunamente tomada pelo Conselho do BCE, com base numa análise da situação.

As administrações das empresas são geralmente encorajadas a continuar a promover o teletrabalho ao longo da transição do confinamento.

Os encontros continuarão a ser proibidos até 31 de julho, excepto para funerais e casamentos civis, que serão permitidos para um número máximo de 20 pessoas e desde que seja respeitada uma distância interpessoal de dois metros.

Pessoas vulneráveis e com mais de 65 anos

As medidas de confinamento atualmente em vigor e que dizem respeito às pessoas vulneráveis e às pessoas com mais de 65 anos de idade continuarão a ser aplicadas pelo menos até ao final da primeira fase. A supressão gradual das restrições atuais implica também a necessidade de desenvolver, em consulta com o Ministério da Família, da Integração e da Grande Região, uma estratégia de proteção das pessoas vulneráveis nos lares e das pessoas com mais de 65 anos de idade.

Os trabalhadores pertencentes à categoria das pessoas vulneráveis podem consultar o seu médico para determinar se a gravidade da doença os impede de ir trabalhar. Este exame deve ser efetuado caso a caso, tendo em conta as recomendações da Direção de Saúde e tendo em conta o ambiente de trabalho da pessoa em causa.

A estratégia de desconfinamento tem como objetivo:

Proteger, em especial, os grupos vulneráveis;

Implementar uma supressão gradual do confinamento em fases suficientemente espaçadas umas das outras;

Assegurar, em qualquer momento, uma capacidade hospitalar suficiente nos cuidados normais e intensivos para tratar casos graves nas unidades de saúde;

Sensibilizar a população para as suas responsabilidades e minimizar o risco de propagação descontrolada, mantendo, ou mesmo reforçando, as medidas de barreira a observar em qualquer local onde as pessoas se reúnam;

Aplicar medidas preventivas no local de trabalho; Assegurar o isolamento e o acompanhamento de perto dos novos casos de infeção;

Desenvolver a capacidade de ensaio e apoiar a investigação, em especial no que respeita aos testes serológicos para medir a imunidade adquirida da população.

A decisão de lançar uma fase é tomada pelo governo sob proposta do primeiro-ministro e da ministra da Saúde, com base num acompanhamento da situação geral, numa avaliação do número de pessoas recentemente infetadas na população e numa estimativa da capacidade hospitalar disponível a curto e médio prazo.

Fica igualmente assente que o primeiro-ministro e a ministro da Saúde podem apresentar ao Conselho de Governo, a qualquer momento, uma proposta de reintrodução de medidas de contenção mais rigorosas quando, com base no acompanhamento da evolução da situação, se afigurar que as capacidades hospitalares são suscetíveis de atingir um nível crítico que comprometeria a prestação de cuidados adequados aos doentes.

Na sua reunião de 15 de abril de 2020, o Governo do Conselho criou um grupoad hocpara acompanhar as medidas decididas no âmbito da luta contra o vírus e para avaliar regularmente os efeitos secundários dessas medidas e do seu confinamento. O grupo será composto pelas seguintes pessoas:

Nora Back - Presidente da Câmara dos Trabalhadores

Alexa Ballmann - Presidente da JHL (Jonk Handwierk)

Luc Frieden - Presidente da Câmara de Comércio do Luxemburgo

Erny Gillen - Perito de Ética

Claudia Monti - Provedor de Justiça do Grão-Ducado do Luxemburgo

Gilbert Pregno - Psicólogo e Presidente da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos

René Schlechter - Presidente do Comité do Provedor de Justiça para os Direitos da Criança (ORK)

Claus Vögele - Professor Titular de Psicologia da Saúde na Universidade do Luxemburgo

