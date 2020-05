Nesta segunda fase de desconfinamento, a população vai poder voltar a ter contactos com família e amigos, mas com contenção.

Desconfinamento. Bettel hoje no Parlamento para dar mais pormenores sobre 2.ª fase

Susy MARTINS Nesta segunda fase de desconfinamento, a população vai poder voltar a ter contactos com família e amigos, mas com contenção.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai esta quinta-feira dar mais pormenores sobre a segunda fase de desconfinamento. A declaração é esperada para as 14 horas no Parlamento.

Na segunda-feira, o líder do executivo anunciou que o início da segunda fase de desconfinamento começa a partir de 11 de maio, mas só hoje Xavier Bettel vai adiantar mais pormenores. Para já sabe-se que o comércio vai reabrir nesta segunda fase. Do mesmo modo, os salões de beleza, incluindo cabeleireiros e esteticistas também vão poder reabrir, mas só com marcações.

Também as bibliotecas, centros culturais e museus podem retomar a sua atividade a partir dessa data. Os restaurantes vão, no entanto, manter-se encerrados, pelo menos até 1 de junho se não houver descontrolo da epidemia. Nesta segunda fase de desconfinamento, a população também vai poder voltar a ter contactos com família e amigos, podendo receber visitas limitadas, até seis pessoas.



