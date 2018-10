Ainda indeciso em quem votar no próximo domingo? O Contacto elaborou um guia para o eleitor lusófono com algumas das principais propostas dos partidos com assento parlamentar nas áreas da habitação, educação, desigualdades sociais e cidadania. Consulte aqui.

Luxemburgo 2 min.

Descomplicómetro. As propostas dos principais partidos às legislativas

Henrique DE BURGO Ainda indeciso em quem votar no próximo domingo? O Contacto elaborou um guia para o eleitor lusófono com algumas das principais propostas dos partidos com assento parlamentar nas áreas da habitação, educação, desigualdades sociais e cidadania. Consulte aqui.

CSV



Habitação: Penalizar com um imposto nacional os proprietários de terrenos para construção e de casas desocupadas.



Educação: Desenvolver o ensino do inglês no sétimo ano e ajuda gratuita nos trabalhos de casa.

Desigualdades sociais: Garantir a cada cidadão o Rendimento de Inclusão Social (Revis), caso não tenha meios de subsistência.



Cidadania: Apoiar as comissões consultivas de integração das autarquias, as iniciativas nacionais e locais em prol da integração e coexistência intercultural.

LSAP

Habitação: Desenvolver agências imobiliárias sociais e simplificar o sub-arrendamento.

Educação: Reduzir a falta de professores qualificados, integrar mais conteúdo cultural nos programas escolares.

Desigualdades sociais: Especial atenção aos jovens que procuram integrar o mercado de trabalho, aos desempregados de longa duração e aos trabalhadores com idade avançada.

Cidadania: Restruturar e reorientar do Conselho Nacional dos Estrangeiros. Mais ensino de línguas e melhor enquadramento cívico dos imigrantes.

DP

Habitação: Aposta na construção em altura, mas apenas em novos bairros residenciais.

Educação: Garantir a diversidade da oferta educativa e alargá-la ainda mais às escolas internacionais e europeias públicas.

Desigualdades sociais: Luta contra a pobreza e exclusão social através, por exemplo, da manutenção da "allocation de vie chère" e mais apoio ao arrendamento.

Cidadania: Defesa do multilinguismo e, ao mesmo tempo, da língua luxemburguesa como língua de integração dos novos residentes.

déi Gréng

Habitação: Aposta na construção em altura, mas apenas em novos bairros residenciais.

Educação: Garantir a diversidade da oferta educativa e alargá-la ainda mais às escolas internacionais e europeias públicas.

Desigualdades sociais: Luta contra a pobreza e exclusão social através, por exemplo, da manutenção da "allocation de vie chère" e mais apoio ao arrendamento.

Cidadania: Defesa do multilinguismo e, ao mesmo tempo, da língua luxemburguesa como língua de integração dos novos residentes.

ADR

Habitação: Obrigar as autarquias a dedicarem 5% do seu parque imobiliário à habitação social.

Educação: Mais destaque ao ensino do luxemburguês e regresso de livre escolha entre as aulas de religião e moral e as aulas de "Vie et Société".

Desigualdades sociais: Cada pessoa deve viver do seu trabalho, mas o Estado deve apoiar as pessoas através de uma ajuda temporária ou permanente, segundo as condições de vida.

Cidadania: Língua luxemburguesa como instrumento de integração dos estrangeiros. Estes devem conhecer "um pouco" do funcionamento do país, a sua cultura e a sua história.



déi Lénk

Habitação: Aplicar taxa super-reduzida de 3% às empresas com despesas de construção de habitação social.

Educação: Propõe o luxemburguês como língua de alfabetização, o francês como 1a língua "estrangeira" e o alemão como segunda língua "estrangeira".

Desigualdades sociais: Aumentar progressivamente o salário mínimo, começando imediatamente nos 2250 euros e daqui a dois anos nos 2380 euros.



Cidadania: Direito de voto nas legislativas deve ser estendido aos estrangeiros, apesar do "Não" no referendo de 2015.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.