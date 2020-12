Cientistas detetaram uma nova canção de baleias azuis no Oceano Índico que dá indícios da existência de uma nova população de baleias azuis, até agora desconhecida.

Descoberta uma nova população de baleias azuis no Oceano Índico

Trata-se da maior criatura que alguma vez viveu na Terra, o que pode parecer difícil passar despercebido aos olhos e ouvidos humanos. Mas foi o caso, até ser revelado num artigo da revista Endangered Species Research o estudo que dá conta da possibilidade da existência de uma nova população destes mamíferos gigantes.

A balada lenta que se ouve desde a costa do Mar Arábico de Omã até ao Arquipélago de Chagos, no Oceano Índico central, e tão a sul como Madagáscar, no sudoeste do Oceano Índico, "distingue-se de qualquer outra canção de baleias alguma vez descrita" e junta-se apenas a uma dúzia de outras canções de baleias azuis que foram documentadas, cada uma delas o cartão de visita de uma população única.

A descoberta deu-se em 2017, quando, por acaso, a equipa de cientistas liderada por Salvatore Cerchio, Diretor do Programa de Cetáceos do Fundo Africano de Conservação Aquática e Cientista Visitante no Aquário da Nova Inglaterra, sintonizou pela primeira vez este cântico raro durante uma pesquisa centrada nas baleias do Omura no Canal de Moçambique ao largo de Madagáscar, e reconheceu-a como uma canção de baleia azul que nunca tinha sido descrita.

Cerchio estava também a trabalhar com uma equipa de cientistas que recolhia gravações acústicas ao largo da costa de Omã, no Mar Arábico. Isto faz parte de um esforço de investigação centrado na baleia jubarte do Mar Arábico altamente ameaçada, uma colaboração contínua entre a Sociedade Ambiental de Omã, Five Oceans Environmental Services LLC, a Autoridade Ambiental de Omã e o Ministério da Agricultura, Pescas e Recursos Hídricos de Omã.

Ao analisar os dados acústicos de Omã, a equipa reconheceu a mesma canção invulgar. Este novo canto da baleia azul foi gravado com ainda mais prevalência ao largo de Omã do que em Madagáscar, e tornou-se claro para os investigadores que tinham encontrado o que era provavelmente uma população de baleias azuis anteriormente não reconhecida no Oceano Índico ocidental.

Em 2018, a equipa comunicou as suas descobertas ao Comité Científico da Comissão Baleeira Internacional (CBI), que estava em processo de avaliação do estatuto das populações de baleias azuis no Oceano Índico.

A descoberta criou bastante entusiasmo na reunião e levantou muitas questões novas sobre os movimentos e estrutura da população de baleias azuis no Oceano Índico. Emmanuelle Leroy e Tracey Rogers da Universidade de New South Wales, em Sydney, Austrália, estavam também a conduzir uma investigação acústica sobre as baleias azuis no Oceano Índico. Ao ler o relatório da IWC sobre a nova canção, Leroy reconheceu que eles também tinham gravado a mesma canção ao largo do Arquipélago de Chagos, no Oceano Índico central.

As baleias azuis foram caçadas quase até à extinção em todo o mundo durante o século XX, e as populações só começaram a recuperar muito lentamente nas últimas décadas, após a moratória global à caça comercial à baleia. O Mar Arábico foi alvo da caça ilegal à baleia soviética nos anos 60, uma atividade que quase erradicou o que já eram pequenas populações de baleias jubarte, baleias azuis, cachalotes, e baleias de Bryde.

Alguns investigadores consideram que tanto as baleias azuis do norte do Oceano Índico como as baleias jubarte do Mar Arábico compreendem subespécies únicas, e não simplesmente populações, o que as torna particularmente especiais e importantes para a biodiversidade.

