O desastre foi descoberto entre Livange e Peppange e foi causado por problema nas obras da bacia em Bettembourg.

Descarga de poluentes mata peixes no rio Alzette

O desastre foi descoberto entre Livange e Peppange e foi causado por problema nas obras da bacia em Bettembourg.

O alerta foi dado à Administração Municipal de Roeser: foram encontrados mais peixes mortos no rio Alzette, entre Livange e Peppange.



O município avisou logo a equipa da “poluição” da Administração da Gestão da Água (AGE) que enviou um oficial ao local.

Este responsável não só encontrou “peixes mortos” como a água muito turva, informou o ministério do ambiente ao final da tarde num comunicado.

Chamaram-se equipas do município de Bettembourg e do sindicato de despoluição STEP para seguir a poluição do rio até à sua origem. E encontrou-se a fonte: as obras de construção da bacia de retenção das águas pluviais em Bettembourg, num local chamado ‘A Streifen’.

Um problema técnico nesta obra levou a uma descarga acidental de 600 metros cúbicos de águas poluídas, ou seja sem tratamento biológico no rio Alzette.

Relatório para adotar medidas

Segundo a empresa responsável esta descarga aconteceu ontem, terça-feira entre as 18 e as 19 horas. Segundo o comunicado terá sido uma descarga acidental única, não tendo sido registada mais nenhuma.

Tal como aconteceu com o acidente na estação de tratamento de águas de Beggen, sábado dia 14, a Ministra do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Carole Dieschbourg, também solicitou um relatório detalhado aos responsáveis. Com base nesse relatório, esta governante decidirá sobre as medidas necessárias.