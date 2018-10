Cerca de 6.600 pessoas foram retiradas das suas casas no domingo, em Konz, do outro lado da fronteira alemã, para a desativação de uma bomba de 500 quilos da II Guerra Mundial.

Desativação de bomba da II Guerra leva à retirada de 6.600 pessoas

Polícia, bombeiros e cruz vermelha estiveram no local entre as primeiras horas da manhã e as 14h, numa grande operação para bloquear as ruas e retirar os moradores do centro da cidade.



10 Foto: Florian Blaes

Depois de os especialistas terem desativado a bomba, o engenho foi transportado num veículo especial.



A bomba foi encontrada na quarta-feira durante os trabalhos de construção na linha férrea em Kontz-Mitte.