Faz hoje exatamente dois anos que um tornado de grande dimensão causou vários estragos no sul do Luxemburgo.

Luxemburgo 5

Desastre natural

Tornado que fustigou o sul do país foi há dois anos

Susy MARTINS Faz hoje exatamente dois anos que um tornado de grande dimensão causou vários estragos no sul do Luxemburgo. Foi numa sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019, que rajadas de vento até 250 km/h deixaram marcas em Pétange, Rodange, Lamadeleine e Bascharage. O tornado não deixou vítimas mortais mas 19 pessoas ficaram feridas e os prejuízos foram elevados para várias famílias. O prejuízo total superou os 100 milhões de euros.

À imagem do que aconteceu nas inundações de 14 e 15 de julho deste ano, a solidariedade também foi impressionante após o tornado. Milhares de pessoas declaram-se logo dispostas a ajudar, quer com material ou com donativos em dinheiro.

Mais de 300 casas ficaram na altura danificadas, algumas completamente destruídas, outras parcialmente.

5 Foto : Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto : Anouk Antony Claude Piscitelli Foto: CGDIS Laurent Blum, Chris Karaba Meteolux

No mês de abril deste ano duas organizações deram conta que angariaram mais de um milhão de euros para as vítimas afetadas pelo tornado.

Note-se ainda que foram criados mais de quatro mil processos em diversas seguradores, sendo que os processos rejeitados pelas companhias de seguros foram remetidos para o Ministério da Família que analisou 36 dossiês num valor total de cerca de 384 mil euros.



No final de março deste ano, alguns casos ainda estavam pendentes.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.