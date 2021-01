A Fundação Cancro lançou o desafio e várias centenas de pessoas responderam. Mais de 2.000 internautas estão inscritos no ‘Sober Buddy Challenge’, cujo objetivo é não ingerir bebidas alcoólicas durante um mês.

Desafio. Mais de 2.000 pessoas dizem ‘não’ ao álcool em janeiro

Diana ALVES

De acordo com a fundação, o desafio conta já com mais de 2.000 participantes e, embora tenha começado no dia 1, os interessados ainda podem inscrever-se em no site. Depois, é através de uma aplicação com o mesmo nome que os participantes terão completar o seu calendário de abstinência.

Um dos objetivos é que o desafio seja levado a cabo com um amigo ou até mesmo com um desconhecido, sendo que aplicação permite essa interação. A ideia é que os participantes se motivem mutuamente a cumprir o desafio juntos.

No final, recebem um certificado que os “encoraja a continuar os esforços durante o resto do ano”.

Note-se que, segundo a Fundação Cancro, o álcool é o terceiro principal fator de risco associado ao cancro e também o menos conhecido.



