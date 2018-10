O Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo denuncia um retrocesso na paridade política entre homens e mulheres nas eleições legislativas de outubro.

(Des)igualdade. Pouco mudou em 20 anos na política luxemburguesa

Consegue imaginar um mundo com 80% de homens e 20% de mulheres? A questão foi posta pela primeira vez pelo Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL) em 1999. Quase 20 anos mais tarde, a questão não só continua pertinente como preocupante em relação à igualdade entre homens e mulheres - ou a falta dela - nas últimas legislativas no Grão-Ducado. Os resultados das últimas eleições são "consternadores", considera o CNFL. "No geral, os resultados são surpreendentes pela negativa. Tivemos um retrocesso, mas não estamos completamente surpreendidos por isto", comenta Anik Raskin, diretora do CNFL, em entrevista ao Contacto.



A associação sublinha que só 20% do Parlamento é constituído por mulheres, um declínio de três pontos percentuais em relação ao sufrágio de 2013. Em números, nestas eleições 249 mulheres integraram as listas de deputados ao parlamento (dez das quais lusodescendentes), mas só 12 conseguiram atingir tal feito. São 12 mulheres num universo de 60 deputados, ou seja, 20% do total. Uma realidade que não espelha a composição feminina da sociedade luxemburguesa, onde as mulheres constituem 50% da população, de acordo com o gabinete de estatísticas luxemburguês.

Segundo a presidente do CNFL, o mau desempenho deveu-se em grande parte à grande ausência delas nos media. "Se olharmos para a campanha as mulheres não estavam visíveis. Raramente víamos mulheres em campanha ou em conferências de imprensa", lamenta.



Déi Lénk liderou na representação feminina



Mas nem tudo é negativo. A quota mínima legal de 40% de candidatas nas listas foi não só atingida como ultrapassada: 45,69%, um valor que Anik considera "nada mau". Um aumento de quase 10% em relação a 2013. Quando se compara os números dos principais partidos nas eleições de outubro, o ADR e o CSV "cumpriram" os mínimos (40%), sendo que o déi Lénk foi o recordista em membros do sexo feminino, com mais de metade (52,46%).



Um padrão crescente entre os principais partidos luxemburgueses desde 1999, mas que ainda não satisfaz em pleno o CNFL. "Mais mulheres devem voluntariamente mostrar vontade de ver cumpridos os novos objetivos legais", afirma a organização. Até porque, recorde-se, só 12 mulheres conseguiram ser eleitas deputadas. O CSV elegeu seis, o DP e déi Gréng três cada um. Apesar de não ter eleito nenhuma mulher, o déi Lénk tem um sistema de rotação a meio do mandato, em que substitui dois deputados por duas deputadas.



O estudo da CNFL ressalva também um outro dado: das 12 deputadas eleitas, nove já exerceram cargos parlamentares entre 2009 e 2013. Outras duas - Corinne Cahen e Carole Dieschbourg - são ministras e Viviane Reding é deputada europeia. Um indício de que há uma confiança renovada nas mulheres que já têm carreiras estabelecidas, mas ainda é difícil para as estreantes nas lides políticas. Um padrão que é também notório nos homens: dos 48 eleitos, apenas 11 não tinham desempenhado o cargo de deputado.



Paridade deve ser 50-50



Apesar de a lei atual obrigar a uma quota de 40% de mulheres nas listas de partidos que concorrem às legislativas, o Conselho gostaria de obter a paridade plena: 50% para homens e mulheres. Para além disso, é necessário fomentar uma cultura de paridade nos media, dando às mulheres o mesmo tempo de antena que aos homens em campanhas políticas, por exemplo.



O Conselho apela ainda à utilização de fundos para a realização de campanhas, estudos e estatísticas sobre o tema, refere Anik. E defende que o aumento da participação voluntária das mulheres na política seria fulcral para atingir a paridade. Questionada sobre as razões para uma possível resistência em participar na política, Anik rejeita o reparo. "Elas simplesmente não são integradas pelo sistema", contrapõe. E usa o exemplo da repartição desigual de tarefas no dia-a-dia. "As mulheres muitas vezes têm um conjunto de obrigações que toca ao assuntos da vida familiar, algo que é raramente endereçado aos homens no local de trabalho", aponta.



No que toca ao número de deputadas, o Luxemburgo continua a não dar o exemplo, com apenas 20% de mulheres no parlamento. Na vizinha Bélgica elas ocupam 41% dos lugares parlamentares, 39,6% em França e 30,7% na Alemanha."Esta perpetuação é sintoma de um problema estrutural na sociedade que precisa de ser quebrado", salienta Anik. E remata: "não há um culpado", toda a sociedade tem a sua quota parte. Os dados revelados pelo CNFL serão aprofundados num estudo a publicar no início do próximo ano.



