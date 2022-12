Um dos principais pontos da proposta da reforma da Constituição apresentada pelo partido déi Lénk e ontem votada no parlamento era o de tornar o país uma república governada por um presidente. Foi chumbada.

"República do Luxemburgo"

Deputados votam contra o fim da monarquia no Luxemburgo

Redação Um dos principais pontos da proposta da reforma da Constituição apresentada pelo partido déi Lénk e ontem votada no parlamento era o de tornar o país uma república governada por um presidente. Foi chumbada.

Abolir a monarquia e fazer nascer a "República do Luxemburgo" governada por um presidente, homem ou mulher, foi a proposta defendida pelo partido déi Lénk, na terça-feira, na Câmara dos Deputados e incluída num mais vasto projeto de Reforma da Constituição.

Foi a votação e os deputados chumbaram esta reforma constitucional, defendendo que o Grão-Ducado deve manter a sua monarquia e o Grão-duque Henri reinar o país.

A proposta apresentada pela deputada Nathalie Oberweis foi rejeitada por todos os deputados à exceção de dois votos a favor por deputados do partido de esquerda.

No capítulo sobre a mudança de regime governamental da Reforma da Constituição, o déi Lénk defendia que o país passasse a ser uma república, liderada por um presidente que seria eleito pelos deputados. Um cargo "com poderes limitados" que seria ocupado "alternadamente por um homem e uma mulher" e cujo mandato seria de "seis anos não renovável", de acordo com a notícia da RTL.

“A monarquia fortalece muito o nosso pequeno país”, declarou a deputada do DP, Simone Beissel, no debate ontem no parlamento, citada pelo L'Essentiel. Para o deputado Mars Di Bartolomeu, do LSAP, o seu veto "não é um voto contra outra forma de Estado, mas um apoio claro a uma forma de Estado que provou o seu valor, mesmo que a próxima revisão da Constituição adapte o papel do Grão-Duque às necessidades do século XXI", assim justificou na Câmara dos Deputados, citado pelo Le Quotidien.

Coroação de Carlos III marcada para 6 de maio de 2023 A coroação de Isabel II em 02 de Junho de 1953, mais de um ano após ser proclamada, durou quase três horas e contou com 8.251 convidados. Novo rei quer cerimónia mais curta.

Do lado da oposição Sven Clement, do partido Piratas afirmou não ser contra "um referendo sobre a forma do Estado".

Entre outras alterações propostas pela reforma da Constituição do dèi Lénk consta a valorização de diversos direitos dos cidadão, nomeadamente, o direito de voto a partir dos 16 anos de idade e o direito de voto de todos os estrangeiros após cinco anos de residência, nas legislativas.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.