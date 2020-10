A moção foi entregue no Parlamento pelo presidente do partido do ADR, Fernand Kartheiser.

Deputados rejeitam moção que pedia saída de Jean Asselborn do Governo

Susy MARTINS A moção foi entregue no Parlamento pelo presidente do partido do ADR, Fernand Kartheiser.

A moção do partido da oposição ADR que reivindicava a saída do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, do Governo foi rejeitada pela maioria dos deputados luxemburgueses.

O texto foi chumbado com 55 votos contra, sendo que apenas os cinco deputados do partido conservador votaram a favor.

Na origem da iniciativa esteve, segundo o partido, uma entrevista que Asselborn deu a um canal de televisão alemão, na qual atacou o Governo austríaco, liderado por Sebastian Kurz, do partido conservador ÖVP.

Segundo Kartheiser, o ministro socialista não agiu nem de forma diplomática, nem no interesse do Luxemburgo no plano europeu.Tanto os partidos da coligação governamental – DP, LSAP, déi Gréng –, assim como o déi Lénk e o Partido Pirata saíram imediatamente em defesa de Jean Asselborn.

Já o maior partido da oposição, o Partido Cristão Social (CSV), não poupou críticas ao chefe da diplomacia luxemburguesa, apesar de ter acabado por também votar contra a moção de Kartheiser.



