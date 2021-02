Resolução tem de passar pelo crivo do Parlamento.

Deputados querem criar 'subcomissão parlamentar do teletrabalho'

Diana ALVES Resolução tem de passar pelo crivo do Parlamento.

Os deputados que integram a comissão parlamentar do Trabalho querem criar uma subcomissão dedicada à questão do teletrabalho. O tema esteve em cima da mesa durante uma reunião da comissão, na qual foi discutido o fenómeno durante e após a crise sanitária. De acordo com os parlamentares a subcomissão deveria "estudar todos os aspetos da questão do teletrabalho de forma aprofundada".

De acordo com uma nota divulgada no site do Parlamento, durante uma reunião por videoconferência, a ideia foi bem recebida pela maioria dos deputados. Os parlamentares estiveram reunidos para debater três moções sobre o teletrabalho. Os autores das iniciativas decidiram, no entanto, abandonar as moções para se focarem na elaboração de uma resolução comum sobre a criação da tal subcomissão do trabalho a partir de casa.

Depois de finalizada, a resolução será entregue no Parlamento e debatida em sessão plenária, e só mais tarde a Câmara dos Deputados se pronunciará sobre a proposta. Uma resolução é um texto adotado pelo Parlamento dirigido a si próprio, que lhe permite tomar uma decisão ou adotar uma posição sobre determinado assunto. Qualquer deputado pode apresentar resoluções. Tal como a moção, esta terá de ser adotada pela maioria dos deputados.



