A petição pública que reivindica o fim definitivo da implantação da rede móvel de quinta geração esteve esta terça-feira em debate no Parlamento.

Deputados pedem ao Governo campanha para tranquilizar população sobre o 5G

Na discussão os peticionários voltaram a considerar que não existe nenhum estudo internacional fiável sobre o impacto da tecnologia da 5G nos cidadãos, apesar de a comunidade científica geral reiterar que estas não apresentam qualquer risco para a saúde humana.

Para os deputados presentes o debate continua, no entanto, a ser essencial uma vez que a temática tem gerado alguma preocupação junto da população luxemburguesa. Daí os parlamentares terem pedido ao Governo uma campanha de informação com vista a esclarecer melhor sobre os desafios da implantação das redes móveis de quinta geração.

O primeiro-ministro e ministro das Comunicações, Xavier Bettel, reiterou no Parlamento que "o Governo não escondeu nada no dossiê da 5G", argumentando que o assunto é regularmente abordado no Parlamento. Bettel garantiu ainda que a estratégia do 5G é regida por um princípio de precaução, e que o Luxemburgo foi um dos únicos países da União Europeia a insistir no impacto ambiental e sanitário desta tecnologia.

As ministras do Ambiente, Carole Dieschbourg, e da Saúde, Paulette Lenert, confirmaram durante o debate que a discussão sobre o 5G é para continuar e garantiram estar a seguir de perto os novos estudos sobre a matéria. Deputados e Governo prometeram, por fim, aos peticionários que as discussões no seio da Comissão parlamentar são para continuar.

5G é ou não perigoso?

A implementação das redes móveis de quinta geração tem gerado alguma controvérsia em alguns países, tendo levado mesmo a fenómenos mais extremos como destruição de antenas no Reino Unido e Holanda, alguns ligando a tecnologia à disseminação da covid-19 ou outros riscos para a saúde humana.

Mas de acordo com a opinião da comunidade científica geral, o novo sistema não apresenta qualquer risco para a saúde humana. E no caso da covid-19, países como o Irão fortemente afetados pela pandemia não possuem rede 5G, pode ler-se num artigo recente no jornal The Guardian.

No mesmo sentido, as operadoras de telecomunicações do Grão-Ducado asseguram que a tecnologia é segura e "essencial para o país e para a sua competitividade", afirmou recentemente Gérard Hoffmann, CEO da Proximus Luxembourg, dona da Tango e Telindus, uma das quatro operadoras que venceram o leilão de atribuição de frequências 5G.

Segundo pode ler-se no site da Orange Luxembourg, "as autoridades de saúde mundiais (incluindo OMS, Comité Científico da União Europeia), bem como autoridades sanitárias da vários países confirmam que não há evidência científica que as redes emitidas por ondas de rádio constituem riscos para a saúde quando essas redes operam abaixo do limite estipulado pela OMS."Estes limites são avaliados constantemente por estas autoridades", assegura a operadora. As ondas usadas pelo 5G são as mesmas que já existem para a televisão, rádio ou telemóveis. Têm apenas um espectro maior em relação às anteriores 3G ou 4G, explica.

No final de junho a Comissão Europeia adotou um regulamento de forma a simplificar e acelerar o desenvolvimento da tecnologia nos Estados europeus, que está a sofrer atrasos devido à pandemia da covid-19. Uma das principais medidas é a de permitir aos Estados a instalação de micro-células para difusão do 5G. No documento, a CE refere que estas micro-células 5G usam menos energia do que a atual rede 4G, o que deverá a garantir níveis de exposição à radiação eletromagnética mais baixos do que o atual limite estabelecido.

"Os pontos de acesso sem fio para pequenas áreas devem garantir a proteção da saúde e segurança das pessoas, aderindo aos rígidos limites de exposição da UE, que, para o público em geral, são 50 vezes menores do que as evidências científicas internacionais sugerem ter potencial efeito na saúde", lê-se no comunicado da CE (em inglês).

