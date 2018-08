Os parlamentares , alertados pela investigação do Contacto, pretendem que os ministros do Trabalho Emprego e Economia Social e Solidária, o do Interior e a do Ambiente esclareçam questões de segurança do local e as circunstâncias em que se deram as mortes do Puto G e do cidadão búlgaro.

Deputados do LSAP questionam governo sobre as mortes no lago Remerschen

Os deputados Franz Fayot e Alex Bodry afirmam que, a verificarem-se, os facto apontados na investigação do Contacto, seriam bastante graves em termo do comportamento e da preparação do pessoal encarregue da vigilância do lago Remerschen, mas também levantaria questões sobre os procedimentos de segurança nesse lago.



Tendo em conta essas preocupações, os deputados colocaram quatro questões:

- Se é verdade que o pessoal empregue pela comuna de Schengen para a vigilância do lago não tem formaçã0 de nadador-salvador;

- Se se confirma que o pessoal do lago demorou quase uma hora a chamar por socorros, no dia do afogamento do Puto G, não tendo levado em conta os alertas dos amigos da vítima;

- Se o lago tem procedimentos estabelecidos para atuar nestas circunstâncias e decidir quais as medidas e socorros tomar;

- Em virtude da legislação existente, quais são as condições que um local de banhos daquele tipo tem de garantir;

- Se é verdade que a infestação de algas é tão grande que tornou perigoso nadar no lago e o quê que se está a fazer a esse respeito.