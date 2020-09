Deputados defendem prolongamento do desemprego parcial ‘especial covid’

Vários deputados luxemburgueses alertam para a necessidade de prolongar o regime de desemprego parcial ‘especial covid’, que deverá estar em vigor até ao final do ano.

Diana ALVES Vários deputados luxemburgueses alertam para a necessidade de prolongar o regime de desemprego parcial ‘especial covid’, que deverá estar em vigor até ao final do ano.

Numa reunião desta quinta-feira com o ministro do Trabalho, Dan Kersch, membros da comissão parlamentar competente chamaram a atenção para a importância de estender este dispositivo para além do final do ano.

De acordo com a Câmara dos Deputados, “as conversações estão em curso”. Segundo Dan Kersch, a dificuldade não está em definir regras claras para os três setores mais afetados pela crise – Horesca, turismo e organização de eventos –, mas sim no risco de se criar uma situação de “concorrência desleal” para empresas de outros setores.

Note-se que metade das empresas que obtiveram luz verde em setembro para beneficiarem do regime desemprego parcial são oriundas daqueles três setores.

O desemprego parcial continua a abranger cerca de 20.000 pessoas, embora o número seja bastante inferior às 130.000 no pico da crise sanitária.O Governo decidiu implementar um regime de desemprego parcial ‘especial covid’, para ajudar as empresas na retoma económica.

Segundo as modalidades, que vão estar em vigor até ao fim do ano, o Estado continua a assegurar 80% dos salários durante o período em que a empresa está ao abrigo da medida. Este regime ‘especial covid’ permite, em alguns casos, que as empresas avancem com despedimentos.



