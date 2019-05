Vai ser debatido esta tarde (14:00) em sessão plenária na Câmara dos deputados, o adiamento da data da declaração sobre o Estado da Nação.

Deputados debatem adiamento da declaração sobre o Estado da Nação

Susy TEIXEIRA MARTINS

O discurso sobre o Estado da Nação, proferido anualmente pelo primeiro-ministro do Luxemburgo, realiza-se sempre no primeiro semestre do ano. Mas há quem queira alterar essa regra.

Os deputados da comissão do regulamento propõem mais flexibilidade à volta da data de apresentação da declaração sobre o Estado da Nação.

A proposta visa permitir que o primeiro-ministro do Grão-Ducado possa fazer essa declaração ao país também noutras alturas, sem ficar limitado a uma data rotineira, em função das regras da Câmara dos Deputados.

A justificar a proposta está a realização de eleições que afetam o calendário dos trabalhos legislativos. A título de exemplo, as eleições gerais de 14 de outubro último adiaram a apresentação da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019, tendo apenas sido aprovada no passado mês de abril.

O presidente da comissão do regulamento, Roy Reding (ADR), defende que “não faz sentido o Parlamento debater, quase na mesma altura, o OE e o Estado da Nação”.

Roy Reding é, de resto, o relator desta proposta de nova calendarização do discurso sobre o Estado da Nação.